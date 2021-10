Tragedia sulla tangenziale: travolto ed ucciso un uomo

Il tragico incidente è avvenuto stamane all’alba: un uomo è stato travolto da un’auto senza possibilità di scampo. L’episodio è avvenuto sull’allacciamento Tangenziale Ovest-Autostrada A7.

È avvenuto stamane, alle prime luci dell’alba, l’incidente che ha avuto come vittima un giovane ventiquattrenne. Una tragica fatalità che non ha lasciato scampo al ragazzo che ha perso la vita mentre i suoi due amici, che si trovavano con lui, sono stati trasferiti in ospedale in condizioni che non destano preoccupazione.

Riccardo Sessa, questo il nome del giovane, è stato travolto dalla vettura di un ventiseienne sopraggiunta in seguito ad un tamponamento avvenuto con un furgone poco tempo prima. Una terribile circostanza avvenuta dopo il tentativo, messo in atto dai due amici, di metterlo in salvo.

Milano: scontro mortale sull’allacciamento Tangenziale ovest- autostrada A7

Poco dopo le 5 di stamane, la Golf sulla quale viaggiava Riccardo Sessa insieme a due suoi amici si è scontrata con un camioncino all’altezza delle uscite di Assago e Corsico, in direzione nord, durante il rientro a casa dopo una serata trascorsa in discoteca. Il giovane occupava il sedile anteriore dal lato del passeggero.

Si è trattato di un violento tamponamento che ha scaraventato l’auto al centro della carreggiata dopo aver compiuto un testacoda. Da quanto risulta, i due amici stavano aiutando Riccardo ad abbandonare l’auto quando, improvvisamente, è sopraggiunta una Volkswagen T-Roc che ha investito il giovane senza lasciargli scampo.

Riccardo, infatti, è deceduto mentre i suoi due amici sono stati trasportati, in condizioni non gravi, all’ospedale. Anche il ventiseienne a bordo della T-Roc ha raggiunto la struttura sanitaria ed è in stato di shoc. Aperte le indagini per appurare se in giovane sia morto in conseguenza dei traumi post tamponamento o dopo essere stato travolto dalla Volkswagen.

Si attendono, dunque, gli sviluppi della ricostruzione della vicenda condotta da parte della Polizia stradale di Milano.