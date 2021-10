Nervi tesi al “GF Vip”, la concorrente spiazza Signorini: “Mi sto molto annoiando”

Al “Gf Vip”, Alfonso Signorini ha messo Gianmaria, Soleil e Sophie l’uno contro l’altra: sono emerse delle verità sconvolgenti

La liaison tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è finalmente sbocciata. Il manager napoletano, che ha corteggiato l’ex tronista con ogni mezzo, è finalmente riuscito a vincere le sue resistenze e a strapparle dei baci. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi sospettosi dei coinquilini, molti dei quali pensano che questa relazione sia solamente il frutto di una strategia. Soleil Stasi, in particolar modo, si è mostrata molto critica nei confronti dei due.

Questa sera, durante il secondo blocco della puntata, Alfonso Signorini ha deciso di mettere i tre l’uno contro l’altra. Il conduttore, dopo averli isolati dal resto del gruppo, ha posto loro una serie di domande per capire quali siano gli attuali rapporti tra la coppia e Soleil. Le verità che sono emerse hanno lasciato Alfonso Signorini di stucco.

Soleil, Gianmaria e Sophie sono stati messi l’uno contro l’altra da Alfonso Signorini. Il conduttore, che vuole vederci chiaro rispetto a questa situazione, ha chiesto ai concorrenti di essere sinceri con sé stessi e con il pubblico a casa. Durante quest’ultima settimana, l’attrazione tra il manager napoletano e la Codegoni è finalmente sbocciata: i due si sono infatti lasciati andare ad appassionati baci e tenere effusioni. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi indiscreti degli altri concorrenti, molti dei quali sembrano nutrire dei sospetti nei riguardi di questa coppia.

Soleil Stasi, fin dal principio, è stata la prima a criticare Gianmaria e Sophie per questa ritrovata sintonia che, a detta della modella, potrebbe essere una banale montatura. “O sono fatti l’uno per l’altra, miss e mister comodino, oppure c’è strategia, ma in ogni caso la questione mi sta molto annoiando“: questo il resoconto che l’americana ha fornito ad Alfonso Signorini, durante la diretta di questa sera. In seguito, il conduttore ha dato la parola alla Codegoni, che ha parzialmente confermato i dubbi già manifestati nel corso delle precedenti puntate.

“Sto vivendo un’esperienza che mi provoca tanta confusione. Ci sono dei momenti in cui riesco a togliere la razionalità e a lasciarmi andare” – ha chiarito l’ex tronista, precisando la natura del rapporto con Gianmaria – “Al momento, è una cosa molto fisica“. Successivamente, è toccato a Gianmaria prendere in mano la situazione e comunicare, al conduttore, qual è la donna di cui non riuscirebbe proprio a fare a meno. “Sophie. Quando la guardo mi emoziono, ha degli occhi pazzeschi“: questa la dichiarazione del concorrente.

Soleil, che per tutta la durata del siparietto se la rideva sotto i baffi, ha dimostrato di non credere alla veridicità di questo rapporto. Il tempo le darà ragione?