“Bella come una dea”, Juliana Moreira si rilassa sul divano e mostra la parte più bella – FOTO

Juliana Moreira è tornata a far impazzire i suoi follower, questa volta con uno scatto in pieno relax sul divano di casa: semplicemente divina

Juliana Moreira ha iniziato la sua carriera giovanissima nel mondo dello spettacolo quando era ancora in Brasile, suo Paese natio. Poco più che adolescente ha intrapreso la strada delle passarelle sfilando come modella a San Paolo.

In seguito è riuscita a far breccia nel cuore degli italiani grazie al suo talento innato nella danza, alla simpatia spontanea e alla sua bellezza disarmante. Affascina per essere semplice ma incantevole allo stesso tempo.

Juliana Moreira si rilassa e fa emozionare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La bella brasiliana mostra spesso scatti di sé ai follower che non vedono l’ora di guardare il suo feed aggiornato. Nell’ultima foto la Moreira è seduta sul divano di casa mentre con il suo sguardo sbarazzino e il sorriso disarmante è intenta a giocare a un nuovo video game della Nintendo. Nella didascalia scrive infatti: “Ogni tanto ho bisogno di staccare e rilassarmi sulla mia isola… Cosa c’è di meglio per farlo di Animal Crossing New Horizons”.

“Sei bellissima da morire. Bella come una dea” è stato il commento di un fan particolarmente emozionato nel vederla pubblicizzare un gioco per gli appassionati dei video game con il solito incanto e la bellezza acqua e sapone.

Juliana è arrivata nel nostro Paese per amore, era infatti fidanzata con Giuseppe Zega, imprenditore delle Marche. Si è poi affermata in televisione grazie ad Antonio Ricci che l’ha scelta per due trasmissioni “Cultura Moderna” e in seguito “Paperissima”.

Il suo stile semplice la porta a essere lontana dal mondo del gossip. È sposata dal 2017 con Edoardo Stoppa, inviato storico de “Le Iene”, con cui ha avuto due figli, Lua Sophie di 11 anni e Sol Gabriel di 5.