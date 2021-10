“Potevi evitare”, il post-doccia di Emma è da bollino rosso: la FOTO in cui non indossa nulla…

Emma Marrone, l’ultimo scatto della cantante è illegale: il post-doccia ha lasciato di stucco i suoi numerosissimi fan

La cantante salentina attende con impazienza l’inizio dei Live di “X-Factor”. Giovedì prossimo, il team di Emma si scontrerà con quelli degli altri colleghi, nella serata in cui Ludovico Tersigni debutterà in diretta. La Marrone, che riveste per il secondo anno consecutivo il ruolo di giudice, ha composto una squadra a dir poco formidabile.

Le Endrigo, gIANMARIA e Vale LP sono i nomi degli artisti che Emma ha scelto di portare avanti durante il cammino di quest’anno ad “X-Factor”. Emozionata in vista dell’esperienza che l’attende, la Marrone ha da poco postato una foto che ha fatto rimanere i fan di stucco: nel post-doccia, la cantante ha sfoggiato il meglio di sé.

Il post-doccia di Emma è da bollino rosso: la FOTO in cui non indossa nulla…

