La Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus, ospita il Napoli in questo big match della nona giornata di campionato (l’altra partita di cartello e la partita tra Inter e Juventus). Gli azzurri hanno iniziato il campionato con otto vittorie su otto mentre i giallorossi hanno vissuto un paio di mesi altalenanti collezionando 5 successi e 3 KO. Le due compagini arrivano alla super sfida con stati d’animo diversi: i partenopei hanno riaperto il discorso qualificazione battendo anche la capolista del suo girone di Europa League mentre la banda di Mourinho ha subito 6 gol contro il modesto Bodo Glimt in Conference League (nuova brutta figura in campo europeo).

Il primo tempo è molto intenso ma bloccato: le due avversarie si temono e si rispettano e difendono quindi con grande ordine. Abraham ha l’occasione migliore dei primi 45 minuti: a tu per tu con Ospina l’ex Chelsea tira fuori. Nel secondo tempo, invece, gli azzurri partono alla grande e conquistano l’egemonia territoriale. Gli ospiti colpiscono anche due pali con Osimhen. La grande battaglia termina sullo 0 a 0: gli azzurri perdono il punteggio pieno ma salgono comunque in cima alla classifica con 25 punti (e raggiungendo quindi il Milan di Pioli). Espulsi i due allenatori: Mourinho cacciato per proteste, Spalletti vede il cartellino a causa di un applauso ironico verso il direttore di gara.

ROMA: Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 6.5, Vina 6.5; Cristante 6.5, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5.5; Abraham 5.5. All. Mourinho

NAPOLI: Ospina 6, Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6, Anguissa 6.5, Fabian 6, Zielinski 5 (Elmas), Politano 5.5 (Lozano), Osimhen 6, Insigne 5.5. All. Spalletti

La Roma, nel turno infrasettimanale, giocherà mercoledì sera contro il Cagliari mentre il Napoli ospiterà il Bologna giovedì alle ore 20:45.