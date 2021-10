“Se questo non è amore” Eros Ramazzotti nuovo flirt, il nome

Una notizia stravolge i fan di Eros Ramazzotti, il nuovo amore dell’artista sembra essere alle porte. La rivelazione del nome in diretta sarà spiazzante.

Si accendono all’improvviso i riflettori a forma di cuore sull’amatissimo cantautore romano Eros Ramazzotti. L’artista nato sotto il segno dello Scorpione, e dal cuore appassionato così dimostrato grazie ai suoi brani quanto per le sue gesta da cavaliere, pare ad ora essere mai così propenso all’amore. Eros, infatti, sembrerebbe essersi incamminato questa volta, almeno metaforicamente, verso la giusta strada.

Ad attirare l’attenzione è una notizia inedita oltreoceano. Una trasmissione infrasettimanale con sede a Los Angeles, conosciuta sotto il nome di “Los Angels de la manana” e trasmessa su “El Trece“, avrebbe diramato in diretta tv le ultime informazioni riguardanti proprio l’attuale situazione sentimentale dell’artista canoro classe 1963, lasciando i suoi fan increduli e con il fiato sospeso.

“Se questo non è amore”, cos’è? Eros Ramazzotti nuovo flirt, il nome

Secondo quanto ha riferito il programma statunitense dal suggestivo skyline della “City of Angels”, pare che Eros si sia cimentato in un approccio formale ma “sicuro”, e soprattutto paragonabile ad un inatteso flirt. Il passo avanti dell’artista sarebbe stato mosso nei confronti della nota procuratrice sportiva di origini argentine Wanda Nara.

“Se questo non è amore, cos’è?“, chiederà un fan tra i commenti ed ormai sulle spine. La musica leggera e perturbante di Eros ha forse già raggiunto e conquistato Parigi, assieme al cuore di Wanda? A rispondere al saliente quesito si apprestano i conduttori dell’emittente televisiva cercando di sciogliere ogni dubbio. “Ramazzotti avrebbe provato a conquistare Wanda Nara“. Vista in particolare la situazione delicata che la soubrette starebbe attraversando in questi mesi con il marito, Mauro Icardi. Lo scoop sarebbe infatti stato confermato anche dalle pagine social dedicate alla figura della showgirl nativa di Buenos Aires. Il cuore libero dell’artista avrebbe dunque tutti i presupposti per una conquista epocale.

Perciò, anche il programma dedito alla cronaca rosa, si appesterà ad aggiungere: “Tutti le scrivono. Ma in particolare c’è un corteggiatore che la sta pressando. Stiamo parlando di tutt’altro campionato“. Non resterebbe adesso, al di là di così tante sognanti supposizioni, che attendere la conferma dai diretti interessati.