La bella cantante Ariana Grande ha condiviso su instagram uno scatto con indosso un outfit impressionante, è stupenda

Ariana Grande è nella giuria del programma NBC’s The Voice, e per l’occasione ha sfoggiato un look davvero incredibile. Si tratta di un completo formato da un mini top e una gonna, di velluto blu elettrico e tempestato di gioielli sul ricamo. Sembra un look da sirena. I commenti dei suoi fan sono oltre 11.000, eccone alcuni:”Sirena sulla terra”, “Questo outfit!!”, “Sei irreale”, “Sei così bella”.

Ariana Grande dalle serie su Nickelodeon a popstar stellare

La bella Ariana Grande ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2008 quando debuttò a Broadway nel musical 13. Successivamente ha iniziato a registrare le cover delle sue canzoni preferite pubblicandole su Youtube, questo l’ha portata a farsi conoscere dal pubblico. Nello stesso periodo comincia a recitare nella fortunata serie su Nickelodeon, Victorious con Elizabeth Gillies. Per questa serie la cantante si dovette tingere i capelli di rosso. La serie ottiene un successo inaspettato con bene 5,7 milioni di spettatori. Ma la Grande nonostante apprezzi la recitazione, ama di più la musica. Pertanto decide di seguire la sua vocazione. Nel 2011 dopo aver registrato la colonna sonora di Victorious, pubblica anche il suo primo brano Put your hearts up. Nel 2012 la serie Victorious finisce definitivamente e ad agosto dello stesso anno, la cantante annuncia che prenderà parte ad un altra serie su Nickelodeon.

Si tratta di Sam & Cat, un’altra serie di successo. La cantante comincia però ad acquisire sempre più terreno musicale e arriva a duettare persino con Mika. Continua intanto a pubblicare cover dei suoi artisti preferiti su Youtube, dimostrando una potenza vocale impressionante. Nel 2013 pubblica il suo primo album e il brano The Way in feat con Mac Miller entra subito nella top 10 della Billboard Hot 100, con la nona posizione. Il video della stessa canzone ottiene 400 milioni di visualizzazioni su Youtube. Sempre lo stesso brano riceve il disco di platino (Stati Uniti) e disco d’oro (Australia). Comincia in questo modo la straordinaria carriera musicale della Grande. Negli anni i suoi brani su Spotify hanno conquistato le vette più alte con 600 milioni di ascolti e in alcuni casi 1 miliardo e 200 milioni di visualizzazioni su Youtube.

In questo caso si parla del brano Problem. I suoi tour mondiali e i brani successivi raggiungono livelli straordinari conquistano una gran fetta del pubblico. La cantante è indubbiamente tra le più seguite al mondo, in totale ha vinto 133 premi ma è stata nominata per 410. Su instagram è seguita da ben 272 milioni di persone.