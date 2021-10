“Che bel completo”, Federica Nargi aspetta Matri nel letto: la visuale è sconvolgente – FOTO

Federica Nargi, la visuale offerta dal suo ultimo post è clamorosa: la concorrente di “Tale e Quale” è splendida mentre aspetta Matri nel letto…

Con appena 35 punti, Federica Nargi si è classificata terzultima durante la scorsa puntata di “Tale e Quale Show“. La modella, nonostante le lodi dei giurati della trasmissione, non riesce ad emergere rispetto ai suoi colleghi, che dimostrano delle doti canore a dir poco eccelse. A trionfare, nell’appuntamento di venerdì, è stata Francesca Alotta, che ha interpretato “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini.

La Nargi, tuttavia, non demorde e continua a lavorare sodo per dimostrare al pubblico la propria bravura. Nel frattempo, sui social, i suoi outfit bollenti non mancano di emozionare milioni di fan: avete visto l’ultimo scatto della celebre ex velina?

Federica Nargi aspetta Matri nel letto: la visuale è sconvolgente – FOTO

