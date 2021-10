Wanda Nara fa salire vertiginosamente la temperatura su Instagram: la showgirl apre tutto, ma il reggiseno è minuscolo e non copre niente!

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno conquistato le prime pagine dei quotidiani (del gossip e non) a causa della loro rottura: secondo alcune indiscrezioni, il bomber del Paris Saint Germain avrebbe avuto un flirt con Eugenia Suarez. Dopo la fuga della showgirl a Milano e dopo tante parole pesanti volate sui social network, tra i due è tornato il sereno.

Da qualche giorno, Wanda e l’ex capitano dell’Inter stanno pubblicando contenuti in cui mostrano un’intesa ritrovata e un amore saldo. La nativa di Buenos Aires, in ogni modo, continua a regalare post roventi su Instagram. Il video postato tra le sue stories di Instagram ha stupito tutti: l’argentina indossa un reggiseno che è così piccolo che a momenti non copre proprio niente.

Wanda Nara, il reggiseno è minuscolo: tutto in mostra, che bombe!

Per vedere il video bollente di Wanda, vai su successivo.