La bella Monica Bertini sta conquistando sempre più attenzioni anche sui social network: l’ultima foto apparsa online è una meraviglia.

Tra le giornaliste più in voga del momento spicca sicuramente il nome di Monica Bertini. La 38enne è il volto di Mediaset e sta incantando i telespettatori con la sua stratosferica bellezza e le sue forme fenomenali. La classe 1983 va in onda spesso e volentieri con outfit da sogno che mettono in evidenza le sue curve pericolose.

La Bertini sta ottenendo sempre più consensi anche sui social network: il suo profilo Instagram sta collezionando sempre più followers. I suoi scatti sono divini e mandano in tilt il mondo del web. Qualche minuto fa, Monica ha postato una nuova immagine che sta facendo perdere la testa a tutti.

Monica Bertini tutta scosciata: visione meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica ha deciso di pubblicare un post per ricordare a tutti l’appuntamento di queste sera. “Anche di mercoledì… vi faremo un PRESSING asfissiante. Vi aspettiamo pochi minuti dopo la mezzanotte per commentare questo turno infrasettimanale!”, ha scritto nella didascalia. La serie A non si ferma e le squadre stanno giocando tantissime partite.

Il problema è, però, che l’attenzione dei fan si sposta su tutt’altro. La giornalista sportiva indossa un vestitino da urlo, con la spallina che cade. L’outfit completamente scosciato lascia di stucco la platea: le sue gambe sono totalmente scoperte. La visione è paradisiaca e la 38enne decide di accavallare il tutto facendo viaggiare velocemente le fantasie degli utenti. “Sei una bomba” ha scritto un follower visibilmente innamorato di lei.

Monica ha un fisico eccezionale: le sue curve sono praticamente perfette e i suoi lati nascosti sono mostrati con disarmante facilità con scatti da bollino rosso.