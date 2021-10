“…sotto le coperte…” Miriana Trevisan, frasi al vetriolo sulla showgirl: l’accusa di un’ex concorrente

Miriana Trevisan, frasi al vetriolo sulla showgirl: “…sotto le coperte…” l’accusa di un’ex concorrente che non tarda ad arrivare.

Miriana Trevisan in questo periodo – come noto – si trova all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” dove, tra momenti lieti e quelli magari più di tensione, si sta facendo conoscere dal pubblico. Chi la segue ormai da anni continua ad amarla: i fans sottolineano come stia emergendo un lato di Miriana spiccatamente dolce e spontaneo. La napoletanità che piace, fatta di cuore e passione.

Ma – come sempre – ci sono degli atteggiamenti della ex ragazza di “Non è La Rai” che non sarebbero proprio graditi e qualcuno infatti avrebbe sollevato delle critiche nei confronti della gieffina. Di chi stiamo parlando? Un indizio, è un’ex “rivale” in amore. La bomba è stata sganciata ed è pronta a colpire la tanto amata Miriana.

Miriana Trevisan, sganciata bomba sulla showgirl. L’attacco arriva da un’ex conoscenza

Per chi segue il famoso reality sa bene che l’ex tronista Serena Enardu ha partecipato alla quarta edizione entrando nella casa più spiata d’Italia. La donna all’epoca aveva una relazione con Pago, ex marito della Trevisan i cui rapporti pacifici tra i due ex coniugi sono noti a tutti. Proprio Miriana al tempo non aveva condiviso l’ingresso di Serena. Oggi, la situazione si è capovolta e quando alla Enardu viene chiesto cosa ne pensasse di questa particolare simpatia tra Miriana e Nicola Pisu, la risposta al veleno non si è fatta attendere.

Dal profilo Instagram si legge infatti: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le p…e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”. Parole fortissime quelle pronunciate da Serena, la cui risposta da parte di Miriana – per ovvi motivi – non è arrivata.

Diverso l’approccio dell’ex marito che raggiunto la casa del GF, l’ha tranquillizzata invitandola ad essere sempre sé stessa e viversi a pieno l’esperienza e che i suoi affetti sono orgogliosi del suo percorso. Insomma, parole bellissime ed un legame forte quello tra un’ex coppia che è riuscita nel tempo ad evolvere il proprio rapporto.