Il DDL Zan è stato affossato dal Senato: l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi a non avere una legge contro le discriminazioni e contro l’omotransfobia

Il Ddl Zan è stato affossato dal Senato. Dopo un’accesa discussione a Palazzo Madama, è stata approvata con 154 voti a favore la richiesta di non esaminare la legge articolo per articolo e di procedere allo scrutinio segreto. L’Italia rimane uno degli ultimi Paesi senza una legge di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità. La discussione su questi temi non potrà ritornare in commissione prima di sei mesi e anche in quel caso si dovrà procedere ad un nuovo testo.

Il Ddl Zan affossato: la reazione imbarazzante del Senato

Senza girarci troppo attorno, l’Italia oggi ha fatto tantissimi passi indietro e la reazione del Senato è stata a dir poco imbarazzante. Soprattutto se, guardando queste immagini, ci fermiamo a pensare che a pagarne le conseguenze saranno degli esseri umani che continueranno a subire violenza fisica e verbale. E tra questi potrebbero esserci anche i loro figli, gli stessi figli che loro non hanno pensato di tutelare con una legge disegnata per i diritti umani. “È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà” ha scritto Alessandro Zan sul suo profilo di Twitter, dopo aver appreso la notizia. Stiamo vivendo senza ombra di dubbio una terribile pagina e c’è da vergognarsi per quanto accaduto: è impensabile ad oggi ipotizzare una nuova legge contro l’omotransfobia, considerando che la politica italiana ha affondato un disegno di legge sulla pelle di migliaia di persone che continueranno ad essere discriminate per strada, a scuola, sul proprio lavoro e tanto altro, solo perché lo Stato ha deciso di non condannare l’odio.

Non c’è decisamente niente da festeggiare e guardando quelle immagini non possiamo che provare assoluta tristezza: oggi abbiamo sprecato l’occasione di trasformare l’Italia in un Paese migliore.