“Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro e il flirt mai confessato: lei non è la Isoardi

A “Ballando con le stelle”, anni fa, Raimondo Todaro sembrava aver trovato la sua anima gemella: il flirt mai confessato dal ballerino

Raimondo Todaro, nelle ultime settimane, si è guadagnato le luci dei riflettori a causa delle sue recenti vicissitudini professionali. Il ballerino, dopo 15 anni, ha infatti deciso di lasciare “Ballando con le stelle” per inseguire nuove opportunità lavorative. Todaro, che ha accettato la proposta di Maria De Filippi – con grande stupore da parte del pubblico -, è attualmente uno dei professori di danza della scuola di “Amici”.

A “Ballando”, il 34enne catanese ha dato prova del suo ineguagliabile talento in pista, ma anche del fascino indiscusso da sempre esercitato nei confronti delle sue allieve. Nonostante i telespettatori abbiano tanto sognato una storia d’amore tra il ballerino ed Elisa Isoardi, anni fa, in realtà, il bel Raimondo perse la testa per una nota attrice: il flirt mai confessato riemerge dopo tanto tempo.

Raimondo Todaro e il flirt mai confessato: lei era una nota attrice

Durante l’edizione di “Ballando con le stelle 2010“, Raimondo Todaro partecipava alla gara di ballo in coppia con la concorrente Veronica Olivier. Quest’ultima, all’epoca, aveva recitato nel celebre film di Federico Moccia “Amore 14”, dove interpretava la protagonista “Carolina”. I due, giovanissimi ed affiatati, sembravano condividere una complicità che andava ben oltre la pista da ballo.

Durante le puntate, la giuria continuava a sottolineare l’attrazione fatale che, nei balli di Raimondo e Veronica, emergeva in maniera lampante. I due, che vinsero l’edizione 2010 di “Ballando”, rimasero legati anche dopo la conclusione dell’esperienza su Rai 1, sebbene il maestro sembrasse nutrire qualcosa di molto più profondo per la sua allieva.

Quel sentimento che tutti i telespettatori avevano notato da casa, in realtà, si rivelò nient’altro che una profonda amicizia. Todaro, infatti, appena un anno dopo, si innamorò della donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita: Francesca Tocca. Come reagì la Olivier di fronte alla notizia?

In realtà, l’attrice sembra ancora molto legata al suo maestro. Molto spesso, tramite i suoi profili social, Veronica condivide scatti e video tratti dalla sua esperienza a “Ballando”, non mancando di menzionare il ballerino. Tra i due, a quanto pare, è rimasta una bellissima amicizia.