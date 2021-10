A “L’Eredità”, Flavio Insinna ha apostrofato la concorrente in gara: “Calmati, hai 20 anni”. In studio è calato il gelo

Flavio Insinna, amatissimo conduttore de “L’Eredità”, ha vinto ancora una volta la gara auditel contro “Caduta Libera” di Gerry Scotti. Il conduttore romano, nella serata di ieri, ha infatti tenuto incollati allo schermo ben 4.145.000 spettatori, guadagnando il 22,5% di share, mentre il quiz game di Canale Cinque si è arrestato ad appena 3.594.000 spettatori ed uno share pari al 20,2%.

Numeri che non fanno altro che gratificare Flavio Insinna: “L’Eredità”, da oltre 20 anni, si conferma il programma più apprezzato nella fascia del preserale. Moltissimi i concorrenti che, quotidianamente, appassionano i telespettatori con le loro eccellenti prove. Ma c’è anche chi – complice l’imbarazzo o la mancanza di conoscenze – commette degli errori assurdi, che il conduttore non può far a meno di apostrofare.

“Calmati, hai 20 anni”, Flavio Insinna apostrofa la concorrente. Caos a “L’Eredità”

Flavio Insinna, che alla conduzione de “L’Eredità” sembra aver trovato la propria dimensione, si diverte moltissimo a stuzzicare i concorrenti rispetto agli argomenti in cui quest’ultimi si dimostrano meno ferrati. In particolare, è la fase degli “Abbinamenti” quella che regala al conduttore maggiori possibilità di interagire con i partecipanti, e di ironizzare sui loro sfondoni.

Questo, nella fattispecie, il quesito che Insinna, nella puntata odierna, ha posto ad una concorrente: “Devi dirmi, per ogni canzone che ti indicherò, il nome dell’artista o del gruppo che l’ha cantata“. La partecipante, complice la giovane età, ha tuttavia commesso un errore che non poteva non suscitare le risate del conduttore.

“Vamos a la playa” – ha proposto Flavio alla giovane, che si è trovata in grande difficoltà di fronte a questo brano – “Non lo so… I Cugini di Campagna?“. Insinna, sbalordito dalla risposta, non ha trattenuto una battuta delle sue. “No, erano i Righeira… Dai non preoccuparti, hai 20 anni. Noi a 20 anni avevamo già fatto il militare!“.

La concorrente, rassicurata dalla bonarietà del presentatore, è poi riuscita a proseguire la gara senza alcun intoppo. Un siparietto a dir poco memorabile, che il conduttore ha saputo valorizzare con la sua travolgente ironia.