Valentina Ferragni ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi con una mise irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Curve sbalorditive, occhioni azzurri, lineamenti angelici. Valentina Ferragni continua a stupire i fan con i suoi scatti mozzafiato, condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram.

4 milioni di follower, foto dopo foto ha conquistato una grande notorietà sul web seguendo così le orme della sorella Chiara, influencer più seguita in Italia. Come lei ha trasformato la passione dei social nella sua professione e ha dato vita a un suo marchio nell’ambito della moda.

A differenza della sorella, Valentina si è specializzata nel settore degli accessori dando vita ad gioielli unici, che hanno conquistato fin da subito il pubblico.

Tra scatti dai suoi shooting per promuovere il suo brand, attimi dai suoi viaggi e momenti al fianco del suo storico fidanzato Luca Vezil, il feed della 28enne di Bolzano è una collezione di foto mozzafiato. L’ultimo post non è da meno tanto che ha subito scatenato i fan accorsi nei commenti per complimentarsi con l’influencer per la sua bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Nina Moric serie di FOTO da censura, posizioni estreme: “Sei perfetta…”

Valentina Ferragni mise irresistibile: fan in estasi

Per vedere la mise di Valentina Ferragni, vai su Successivo