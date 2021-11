Raffaella Fico spaziale su Instagram: la showgirl napoletana ha infiammato il web con uno scatto in cui indossa un vestitino cortissimo.

Raffaella Fico sta nuovamente facendo parlare di sé dopo l’intervista rilasciata a ‘Verissimo’. La nativa di Cercola ha parlato di razzismo, spiegando che la figlia ha già subito diverse cattiverie dai bambini della sua età. La 33enne è stata eliminata qualche giorno fa dal ‘Grande Fratello Vip‘.

Nonostante l’addio alla casa più spiata d’Italia, la classe 1988 continua ad attaccare pesantemente Soleil Sorge. Quest’ultima è legatissima ad Alex Belli e i due si sono anche baciati. “Non ti strusciare agli uomini delle altre”, ha tuonato la napoletana. Anche nella casa, le due donne si sono pesantemente attaccate. Raffaella, in ogni modo, ha trovato il tempo per far impazzire tutti i suoi followers, condividendo su Instagram uno scatto vietato ai minori.

Raffaella Fico devastante, sgabello e posa estrema: il vestitino copre poco e niente

