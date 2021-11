“Nessuna chance per China Suárez”, Wanda Nara: il SELFIE allo specchio mostra il lato B da favola

Wanda Nara si è immortalata davanti allo specchio in intimo per la gioia dei follower che hanno potuto ammirarla in tutta il suo splendore

La procuratrice sportiva ha messo al tappeto i suoi fan ancora una volta e loro ci sono cascati come sempre quando decide di non concedergli più spazio per respirare regolarmente. Al centro dei sogni dei follower argentini, italiani, francesi e di ogni dove ci sono le curve di Wanda Nara che non risparmia nessuno.

La showgirl pare abbia fatto di nuovo pace con il consorte e lo ha documentato (come del resto l’intera faccenda della crisi) sui social network con tanto di foto in cui sono insieme e si guardano negli occhi mentre stanno per baciarsi.

Wanda Nara, la foto allo specchio che emoziona i follower

