Alfonso Signorini torna a sorridere, finalmente grandi notizie

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 1 novembre 2021? Scopriamo insieme quali sono i dati Auditel

Il 1 novembre 2021 Mediaset ha trasmesso un’altra puntata del “Grande fratello vip” che con Alfonso Signorini alla guida sta riscontrando molto successo. Ormai il pubblico sta conoscendo nel dettaglio tutti i concorrenti che ogni volta lasciano il segno.

A fare da concorrenza al reality, su Rai 1 è andato in onda “Crazy for football- matti per il calcio”, il film che ha visto tra gli attori protagonisti Max Tortora e Sergio Castellitto. Chi ha vinto la gara di share e ascolti? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 1 novembre 2021?

A vincere la gara di share e ascolti della serata del 1 novembre 2021 è Canale 5 con il “Grande fratello vip” che ha intrattenuto 2.811.000 spettatori con uno share del 18.9%, Night 1.275.000 e il 27.4%, Live 719.000 e il 17.6%.

Crazy football – tutti matti per il calcio in onda su Rai 1 ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Scopriamo quali sono i dati degli altri programmi e film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: Il fidanzato di mia sorella 941.000 spettatori, 4.4% di share.

Italia1: 3 Days to Kill 1.351.000 spettatori, 6.6% di share.

Rai3: “Report” 2.211.000 spettatori pari al 10.4%

Rete4: “Quarta Repubblica” 703.000 spettatori, 4.3% di share.

La7: la prima puntata di Grey’s Anatomy 17 354.000 spettatori con l’1.8% di share.

Tv8: Spider-Man 2 310.000 spettatori pari all’1.6% di share.

Nove: “Little Big Italy” 302.000 spettatori, 1.7% di share.

Cosa bolle in pentola per questa sera? Ecco i dettagli.

Su Rai1 andrà in onda un nuovo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, su Canale 5 sarà trasmessa la partita di Champions League tra Juventus e Zenit, su Rai 3 torna il consueto appuntamento con “CartaBianca” e su Italia 1 è in arrivo un’altra puntata di “Le Iene” presentata da Nicola Savino e Madame. E voi avete deciso cosa seguire?