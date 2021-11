Cade dalla bici e finisce sull’asfalto: uomo muore sotto gli occhi dell’amico

Nel pomeriggio di ieri, un pensionato di 75 anni è morto cadendo dalla bici sulla quale si trovava a Pianoro, comune in provincia di Bologna.

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Pianoro, in provincia di Bologna. La vittima, un pensionato 75enne, stava facendo un giro in bici insieme ad un amico, quando improvvisamente è caduto rovinosamente al suolo. L’amico, che ha assistito alla tragedia, ha subito chiamato i soccorsi, i quali giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il compito di ricostruire la dinamica dei fatti è affidato alla Polizia Locale, intervenuta insieme ai soccorritori.

Bologna, cade dalla bici: pensionato di 75 anni muore sotto gli occhi dell’amico

È caduto dalla bici ed è morto. Questo il dramma consumatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 2 novembre, a Pianoro, comune in provincia di Bologna.

A perdere la vita un pensionato che pochi giorni fa aveva festeggiato il 75esimo compleanno. L’uomo, stando a quanto riporta la redazione di Bologna Today, era in sella alla propria bicicletta per un giro insieme ad un amico in Val di Zena. Per cause ancora da determinare, il 75enne ha perso il controllo della bici ed è finito rovinosamente sull’asfalto all’altezza del laghetto dei castori.

Sul posto, dopo la segnalazione dell’amico del 75enne, si è precipitato lo staff sanitario del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Purtroppo ogni tentativo di soccorrere il pensionato si è rivelato vano: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Oltre ai sanitari sono arrivati sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale del comune nel bolognese. Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo della due ruote alla vittima.

Dai primi accertamenti, gli agenti hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli e tra le ipotesi al vaglio, riferiscono i colleghi di Bologna Today, quella di un possibile guasto alla bici o di un malore che avrebbe colpito il pensionato.