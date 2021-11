“Fantastica è dir poco”, Ginevra Lamborghini calze a rete scoperte fino lì: selfie vietato ai minori – FOTO

Ginevra Lamborghini infiamma il suo profilo personale Instagram con un selfie bollente. Scopre tutto nei punti giusti: favolosa.

Meglio nota come la sorella della più celebre Elettra Lamborghini, la showgirl ha dimostrato di avere la capacità tale da dare la sterzata decisiva alla sua notorietà.

Per Ginevra Lamborghini è arrivato il momento di fare sul serio e questa volta per sempre! I disguidi in famiglia con la sorella maggiore sono sotto gli occhi e la bocca di tutti proprio per suo immenso volere. L’ingiustificata assenza al matrimonio della cantante twerkina ha contribuito ad annerire una situazione già compromessa di suo.

Ora le due personalità spiccate del mondo dei social sono pronte a farsi le ‘scarpe’ l’un l’altra e hanno preferito seguire questa strada al confronto diretto per il chiarimento.

Dopo un breve digiuno dai social, Ginevra non aspettava altro che cogliere il giusto momento per arrivare a saziare in un sol colpo, le aspettative dei followers

Ginevra Lamborghini e il selfie a luci rosse: “Cat Calling Woman 2.0”

