La Regina Elisabetta ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato. Nonostante le indicazioni dei medici di riposarsi, non rinuncia a un’attività.

Un notte in ospedale, divieto di bere drink, riposo forzato. La Regina Elisabetta ha catturato l’attenzione nelle ultime settimane in merito alla sua salute.

95 anni, 70 trascorsi sul trono, la Sovrana ha dovuto rallentare i suo ritmi: dopo aver riportato sintomi del raffreddore ha trascorso una notte in ospedale per poi ritornare a Windsor, dove sta lavorando in smartworking.

Per Sua Maestà è sfumata così l’importante partecipazione alla Cop26 di Glasgow dove è stata sostituita dal figlio Carlo. Saltati tutti gli attuali impegni in presenza in quanto i medici le hanno imposto il riposo totale per due settimane.

Banditi gli alcolici, le passeggiate con i cani, le gita a cavallo e qualsiasi viaggio, nonostante l’imposizione dei dottori, Elisabetta non ha rinunciato a un’attività, spiazzando così tutti.

Regina Elisabetta: quel gesto spiazzante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Se da Londra è scattato l’allarme a seguito del ricovero della Regina Elisabetta nelle scorse settimane, i consigli dei dottori di un riposo totale per ancora due settimane hanno destato preoccupazione tra i sudditi in merito alla salute della Sovrana. Il caso delle sue condizioni si è così infittito in questi giorni portando a dubbi sul suo reale stato.

A rassicurare tutti nuovi scatti che la ritraggono in un momento inaspettato. Nonostante le imposizioni dei medici, Sua Maestà non ha rinunciato alla guida. A pizzicarla da un’uscita dal retro del Castello di Windsor su una Jaguar, macchina che utilizza di solito per portare a spasso i suoi cani, è stato il fotografo Kelvin Bruce per il Daily Mail.

Per l’occasione ha scelto un look in incognito composto da un foulard, indossato come copricapo, e occhiali scuri: le immagini sembrano ritrarla in splendida forma.

A rassicurare sulla condizione di salute della Sovrana è stato anche il Premier Boris Jhonson affermando di averla sentita e di aver riscontrato come stia bene, ma come debba soltanto ritagliarsi un momento di riposo.