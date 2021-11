“Ballando con le stelle”, la dichiarazione dell’allieva è inaspettata: “Non mi ero mai sentita così”

“Ballando con le stelle”, Sabrina Salerno si lascia andare ad una dichiarazione che sconvolge il pubblico: come reagirà Samuel Peron?

La giuria di “Ballando con le stelle” ha già individuato in Sabrina Salerno la potenziale vincitrice di questa edizione della gara di ballo. Nonostante la showgirl digerisca a fatica i complimenti che continua a ricevere, mostrandosi fin troppo severa con sé stessa, il pubblico ed i giurati non hanno dubbi: le performances della concorrente, al momento, sono ineguagliabili e non hanno nulla a che vedere con quelle degli altri partecipanti.

Per mantenere alto il livello delle proprie prestazioni, la cantante si allena duramente in sala prove, dove ad accompagnarla c’è il formidabile maestro Samuel Peron, veterano del programma. La Salerno, che sembra avere un debole per il ballerino, si è recentemente lasciata andare ad una confessione inaspettata su di lui. Come reagirà Peron?

“Ballando con le stelle”, la dichiarazione della Salerno è inaspettata: come reagirà Samuel Peron?

Gli allenamenti in sala prove sono a dir poco massacranti per la favolosa Sabrina Salerno. Nonostante la cantante fosse già allenata e potesse vantare di un fisico strepitoso, le sessioni di danza a cui Samuel Peron la sottopone quotidianamente la stanno mettendo decisamente alla prova. Nelle recenti Instagram stories, Sabrina non ha potuto far a meno di confessare il proprio malessere.

“Tra poco vado a dormire, perché io così così stanca non lo sono stata neanche quando ho partorito“, ha esordito la showgirl, pur con il sorriso sulle labbra. L’allieva, che ha ammesso di non essersi mai trovata in simili condizioni, ha implicitamente scoccato una frecciatina al suo maestro Samuel Peron: “Non c’è una parte del corpo che non mi faccia male“.

Che il maestro, a fronte delle lamentele dell’allieva, decida di attenuare la propria severità e di permettere a Sabrina di riposarsi? La risposta, ovviamente, la conosceremo soltanto tramite la puntata di sabato prossimo, a partire dalle ore 21.30, su Rai 1. Le scintille, date le premesse, non mancheranno di certo.