Al timone del “Grande Fratello”, Alessia Marcuzzi ha vissuto delle emozioni indescrivibili: vi ricordate di quella volta in cui la conduttrice dovette interrompere la diretta?

Alessia Marcuzzi è stata la storica conduttrice del “Grande Fratello“. Dal 2009 al 2015, la presentatrice ha guidato con il suo travolgente entusiasmo ben sei edizioni della versione “nip” , in cui i partecipanti scelti tra le persone comuni si facevano conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia. L’obiettivo? Aggiudicarsi il montepremi finale che, all’epoca, era di ben 500.000 euro.

Moltissimi gli ospiti con cui la Marcuzzi ha interagito e che, dopo aver messo piede nella casa, coinvolgevano i concorrenti per dar vita a siparietti a dir poco memorabili. Durante il “Gf 10”, un ospite si scatenò a tal punto da provocare, nella conduttrice, una reazione davvero inaspettata. Vi ricordate di quella scena?

Alessia Marcuzzi si sente male durante la diretta: “Non riesco a condurre il programma”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

L’edizione 2010 del “Grande Fratello” vide il trionfo del concorrente Mauro Marin. Per la puntata finale, gli autori pensarono ad un ospite d’eccezione che potesse dar vita, assieme ai concorrenti, a dei siparietti che il pubblico non avrebbe facilmente dimenticato. Per questo motivo, a pochi minuti dall’inizio della diretta, la casa venne letteralmente invasa da Paolo Bonolis.

Il conduttore, con l’ironia che lo contraddistingue, iniziò a sbeffeggiare e a prendere in giro i concorrenti, stuzzicandoli proprio su quelli che si erano rivelati essere i loro punti deboli. Immancabili le risate degli spettatori in studio, così come della conduttrice Alessia Marcuzzi. Ad un certo punto, quest’ultima dovette interrompere Bonolis proprio sul più bello.

“Paolo, dobbiamo fermarci un attimo“, aveva annunciato la Marcuzzi, con la voce che a stento tratteneva le risate. “Che è successo?” – aveva immediatamente chiesto Bonolis, a cui Alessia non mancò di rispondere – “Non so se riesco a continuare a condurre il programma!“.

La presentatrice, sopraffatta dalle emozioni, dovette lanciare la pubblicità per riprendere il controllo di sé stessa. Bonolis, con la sua esuberanza travolgente, aveva messo decisamente alla prova i nervi saldi della Marcuzzi.