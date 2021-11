“Pomeriggio 5”, l’accusa dell’ospite è gravissima: “Se fossero i tuoi figli…”. Barbara D’Urso deve intervenire

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha dovuto interrompere l’ospite: pesanti accuse nel corso della puntata odierna

A “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è tornata a parlare della morte di Rossano Rubicondi, a cui sta dedicando ampio spazio ormai da qualche puntata. La conduttrice, assieme ai suoi ospiti, sta indagando in merito alle reali circostanze in cui sarebbe avvenuta la scomparsa dell’attore: c’è chi afferma che Rubicondi sia morto da solo, e chi invece sostiene che non sia mai stato abbandonato dai suoi affetti.

Durante l’appuntamento odierno, la conduttrice ha intervistato Silvio Sardi, testimone di nozze del 49enne scomparso. Le accuse dell’ospite, rivolte contro i genitori di Rossano, hanno gettato la conduttrice nel panico: la D’Urso è dovuta intervenire immediatamente.

“Pomeriggio 5”, l’accusa dell’ospite è gravissima: Barbara D’Urso deve intervenire

Silvio Sardi, testimone di nozze di Rossano Rubicondi, è intervenuto proprio quest’oggi durante la puntata di “Pomeriggio 5”, rilasciando delle dichiarazioni che hanno lasciato interdetta la D’Urso. La prima domanda che la conduttrice ha rivolto all’ospite concerneva le reali circostanze in cui sarebbe morto l’attore. “È vero che è stato abbandonato dagli amici?” – ha chiesto Barbara a Silvio, che nel replicare non ha nascosto il suo reale pensiero – “Bisogna distinguere tra gli amici di Rossano e gli amici di Ivana Trump“.

La D’Urso, che in questi giorni sta dedicando molto spazio al caso Rubicondi, è rimasta davvero scossa di fronte al racconto dell’ospite. Queste, nello specifico, le parole al veleno che Silvio ha riservato ai genitori di Rossano: “Penso che se muore tuo figlio dall’altra parte del mondo, la prima cosa che faresti, da genitore, è prendere un aereo e andare a trovarlo“.

Il testimone di Rossano, deluso dal comportamento dei genitori dell’attore, ha cercato di spiegare meglio alla conduttrice il proprio punto di vista. “Se fossero stati i tuoi figli, Barbara, cosa avresti fatto?“, ha domandato l’uomo alla conduttrice, che di fronte a questa eventualità ha trattenuto il fiato.

“Non voglio neanche pensarci, ma non voglio neanche giudicare il modo in cui una persona vive un lutto“: questa la stoccata della D’Urso, che ha impedito all’ospite di proseguire il proprio discorso.