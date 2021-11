Rosalinda Cannavò, il commento che ha fatto infuriare Andrea Zenga: gli haters tornano alla carica contro la nota coppia

Da quasi un anno, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno intrapreso una relazione sotto le luci dei riflettori. Un amore, il loro, nato in punta di piedi proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. All’epoca, l’attrice era fidanzata da oltre dieci anni, nonostante il suo rapporto fosse ormai agli sgoccioli.

Il figlio del noto portiere è entrato a poco a poco nel cuore della bella siciliana, fino a farla perdutamente innamorare. I due, che ad oggi vivono a Milano, sono una coppia molto amata sul web, nonostante le critiche non manchino di metterli alla prova. Proprio Zenga, di recente, non si è trattenuto di fronte ad un commento di cattivo gusto.

Rosalinda Cannavò, il commento che fa infuriare Zenga: “E stic***i!” – VIDEO

Andrea Zenga, come si evince dal suo profilo Instagram, è appassionato di fitness e cerca costantemente di monitorare la propria alimentazione. Proprio stamani, il modello ha dato il buongiorno ai fan condividendo tutti i passaggi di una ricetta per la colazione, testata di recente: si tratta di un tortino a base di albume e farina d’avena.

L’ex gieffino, che ha filmato il risultato di questo esperimento, non poteva non constatare il fatto che il tortino non fosse, almeno all’apparenza, minimamente invitante. “L’aspetto è veramente orrendo, ma non è male“, si è giustificato Zenga attraverso le stories. La sua fidanzata Rosalinda, di fronte al siparietto, non ha mancato di deriderlo: “Amore, oggi cuoco eh…“.

Andrea, che si è lasciato sbeffeggiare, ha tirato in ballo uno dei primi commenti che gli sono arrivati tramite Instagram. “C’era scritto che sembra ca**a…“, ha spiegato Zenga, citando le parole dell’hater. La sua replica, come c’era da aspettarsi, ha fatto scoppiare a ridere la Cannavò: “E stic***i, mica siamo al ristorante!“.

I due, che si sono immensamente divertiti a filmare la scenetta, sono sempre più complici e sembrano amarsi alla follia. I followers non possono far a meno di chiedersi quando arriverà, per l’attrice e il modello, il momento di compiere il grande passo.