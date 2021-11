“GF Vip”. Si sgretolano le allenze tra i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare Alex Belli ha pronunciato una battuta infelice che merita provvedimenti da parte della produzione

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è iniziata il 13 settembre scorso e le alleanze e amicizie che si erano delineate durante le prime fasi della gara sembrano essere completamente stravolte.

In particolare, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un comportamento curioso da parte di Alex Belli. L’attore, noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera “CentoVetrine”, sembra avere un rinnovato feeling con Soleil Sorge, influencer ed ex corteggiatrice di “Uomini e donne”. Lui sposato da pochi mesi, lei single, si sono scambiati un bacio appassionato per gioco. La moglie Delia di certo non l’avrà presa troppo bene. Ma non è finita qui.

“GF Vip”. Cos’ha detto Alex Belli? La battuta potrebbe costargli caro

All’inizio della loro avventura televisiva su Canale 5 si erano autodefiniti “i tre moschettieri”. A quanto pare, però, le cose non vanno più troppo bene tra Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Alex Belli. Fine della loro alleanza? Sembrerebbe di si.

Aldo Montano e Alex Belli sono stati protagonisti di un acceso scontro. Lo schermidore è stato accusato dal compagno di gara di essersi defilato, di non esporsi e tenere a bada la propria personalità con lo scopo di “mantenere l’aplomb del campione olimpionico”. Lo sportivo non ha accolto affatto la critica ma ha replicato duramente: “Io sono entrato al ‘Grande Fratello’ portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così… Tutta la tua amicizia, quella cosa dei ‘moschettieri’ che dicevi, è una farsa”.

Belli ha cercato di sedare gli animi: “Anche i moschettieri litigano, ti voglio bene c****”. Tuttavia, è giunta proprio dalle sue labbra una battuta infelice all’indirizzo dell’altro membro dell’affiatato trio, Manuel Bortuzzo, nuotatore colpito durante una sparatoria e per questo costretto su una sedia a rotelle.

In una discussione con Soleil Sorge e Davide Silvestre, mentre si parlava di strategie di gioco ed eliminazioni in cui i concorrenti “cadono uno a uno”, Alex Belli, ridendo, ha detto le seguenti parole: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

Soleil accenna una risatina di fronte all’affermazione, Davide Silvestri non reagisce. Portare la disabilità in un programma come il “Grande Fratello” è sicuramente un gesto d’impatto positivo ma non prendersi beffe di un tema così delicato, considerando come aggravante il luogo estremamente pubblico in cui la battuta è stata esternata, al di là del rapporto che intercorre tra Belli e Bortuzzo.

L’attore potrebbe dunque rischiare l’eliminazione, molti commentano sui social network chiedendo un provvedimento da parte della produzione. Siamo in attesa di scoprire se verrà attuato.