Soleil Sorge e Alex Belli sono sempre più vicini nella casa del GF Vip: Alfonso Signorini questa sera ha deciso di indagare un po’ più a fondo

Soleil Sorge e Alex Belli sono parsi molto vicini negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip. Lei single e lui sposato solo da qualche mese, hanno trovato una sintonia pazzesca e negli ultimi giorni hanno fatto sorgere dei sospetti in tantissimi telespettatori e non solo. Dopo un weekend incredibile, a causa di un gioco organizzato dalla produzione, i due si sono ritrovati a scambiarsi un paio di baci appassionati.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli: sta nascendo del tenero tra di loro?

Oggi Alfonso Signorini ha deciso di mettere sotto torchio i due coinquilini provando a capire se fosse nato del tenero tra di loro. I due hanno sottolineato di essere davvero tanto amici ma che non c’è niente più di questo, anche perché Alex si è sposato proprio prima dell’estate e per lui è impensabile guardare un’altra donna in questo modo. Però Soleil è una donna davvero speciale per lui: “È folle e io la amo per questo” ha detto Alex, quando dopo aver vinto il televoto, ha visto Soleil togliersi le scarpe e cominciare a saltare sui cuscini del divano. Il loro è un amore, sì, ma platonico: del resto anche l’anno scorso ci sono state tantissime amicizie che hanno dimostrato che questo sentimento può essere forte tanto quello dell’amore.

Alex e Soleil hanno una bellissima amicizia e Delia, la moglie di Alex (che è molto gelosa in generale di suo marito) non ha ancora proferito parola su di loro. Signorini invece non si arrende: “Da oggi in poi vi tengo d’occhio“.