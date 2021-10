Grande Fratello Vip, ingressi e scontri nella casa. Le lacrime non mancano

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata del programma. Iniziata con un momento molto emozionante, è proseguita con scontri accesi tra i concorrenti

I colpi di scena non sono mancati neanche questa sera al Grande Fratello Vip. La puntata è è cominciata con un momento molto emozionante, è stato mostrato il filmato di sabato sera in cui Manuel Bortuzzo ha suonato un brano per i suoi compagni. Successivamente è arrivato lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, che hanno litigato alla fine della scorsa settimana. Chiuso ufficialmente questo capitolo, è tornata la soap opera che sta appassionando tutti: il triangolo tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che tempo che fa”, Ed Sheeran durante l’intervista svela la macabra notizia: “L’ho scoperto stamattina”

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Sophie si è molto arrabbiata quando ha scoperto che tutti i suoi coinquilini hanno giudicato il suo avvicinamento con Gianmaria e nella casa è scoppiata una lite. In seguito c’è stata una sorpresa per Gianmaria: è arrivato suo fratello Francesco che lo ha incoraggiato ad andare avanti e che ha conosciuto la giovane Sophie. Per la prima volta questa sera abbiamo parlato di Davide Silvestri, che nella casa è un grande protagonista come personaggio, ma questa sera abbiamo conosciuto meglio la persona. In seguito Miriana e Nicola hanno avuto modo di avere un confronto con la madre di quest’ultimo, che si è mostrata contraria alla loro relazione. Intanto Francesca Cipriani ha dovuto rinunciare ad Alessandro, a cui è stato chiesto di lasciare la casa dopo il weekend vissuto insieme a lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Infine, di nuovo nomination per sole donne che sono rimaste in netto vantaggio nella casa: tra gli immuni questa volta abbiamo Miriana, Sophie e Katia.