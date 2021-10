Elena Santarelli un altro membro di famiglia in arrivo, che gioia? – FOTO

La showgirl Elena Santarelli ha condiviso su instagram uno scatto insieme a qualcuno di molto speciale per fare un annuncio

Elena Santarelli ha condiviso uno scatto dolcissimo insieme a qualcuno di molto speciale e annuncia l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Rivela che ad averlo chiesto sono stati proprio i suoi figli. Condivide con i followers la gioia più grande, è incredibile la famiglia si allarga.

LEGGI ANCHE>>>Katia Pedrotti da una prospettiva vertiginosa, che stacco di coscia – FOTO

Elena Santarelli e la notizie più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Io sono prontissimo” Bianca Guaccero sensualità in giarrettiera, accavalla le gambe e… – FOTO

La bella showgirl ha condiviso con i suoi followers una notizia bellissima, vuole allargare la famiglia e lo hanno voluto proprio i suoi figli. La Santarelli annuncia così che arriverà un nuovo membro in famiglia. Si tratta di un altro cagnolino. Ecco le sue parole:”I miei figli mi chiedono un altro cagnolino, il cuore direbbe di sì ma poi penso a quanto sia impegnativo. Facile dire si prendilo. Questa razza è stupenda e giocherellona un pò come la nostra Neve”. I fan subito commentano dando la loro opinione:

“Non ci provare Elena! Non cedere. Non fare il mio errore, li amo e li adoro ma due è un impegno infinito, sporcano molto di più perché segnano il loro territorio anche in casa, fanno casino. Ti prego non fare questo a te stessa. Scusa la drammaticità ma sono nella m****”. La Santarelli replica dicendo:”Sai quando vuoi farti la frangia e hai due amiche: una ti dice tagliala amore starai bene e l’altra: non farlo te ne pentirai amore. Ecco tu sei la seconda che di solito è la più sincera”. La showgirl è combattuta, non sa se cedere alla tenerezza di avere un altro amico peloso per casa. Tuttavia sa dell’immenso impegno che richiede e sa già che alla fine se ne dovrà occupare lei perché i figli sono piccoli.

Un altra utente scrive:”Anche i miei ne vorrebbero un altro, ma teniamo duro a non cedere io e mio marito. Uno basta, sopratutto da parte di mia non c’è collaborazione dei figli io lo vorrei ma resisto”. In tutte le famiglia prima o poi il tema “cane” diventa argomento costante di discussioni. Chi lo vuole ma poi non se ne prende cura e viceversa. Vedremo se la Santarelli cederà alla tentazione.