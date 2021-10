“GF Vip”, addio inaspettato in diretta: il concorrente scoppia in lacrime

Questa sera Francesca Cipriani non ha vissuto un momento molto facile: dopo un weekend da sogno, ha dovuto salutare il suo amato Alessandro

Francesca Cipriani è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. La showgirl nell’ultimo mese ha fatto divertire molto i suoi coinquilini ma ha anche tanto sofferto per la mancanza del suo fidanzato Alessandro. Francesca infatti è convinta di aver trovato il suo grande amore, quello della vita, e sta facendo davvero fatica a stare nella casa senza di lui. Per questo motivo il programma ha voluto farle un regalo e far entrare per un intero weekend il suo amore nella casa. Ma questa sera ha dovuto salutarlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che tempo che fa”, Ed Sheeran durante l’intervista svela la macabra notizia: “L’ho scoperto stamattina”

GF Vip, Francesca Cipriani saluta Alessandro: la reazione preoccupa i suoi coinquilini

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

Alessandro infatti non sarà un concorrente ufficiale di questa edizione e Francesca questa sera ha dovuto fare i conti con questo. Nel giro di pochi minuti ha dovuto salutare il suo fidanzato che ha lasciato la casa promettendole amore eterno, promettendole di aspettarla fuori e chiedendole di essere forte e di continuare la sua avventura senza di lui. Francesca non è riuscita a fare a meno di trattenere le lacrime, ha avuto una vera e propria crisi di pianto e ha rischiato di avere un attacco di panico. Giucas, che è suo grande amico, è intervenuto e ha provato a calmarla. Francesca non si aspettava affatto di dover salutare il suo fidanzato questa sera, stava cominciando a pensare davvero che avrebbero fatto rimanere Alessandro come concorrente fisso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Alessandro ha ringraziato tutti per l’accoglienza che ha ricevuto in questi giorni: “Non sono un vip come loro eppure sono riusciti a farmi sentire a casa“.