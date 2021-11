Uomo scomparso da circa due settimane: si concludono tragicamente le ricerche

Il 47enne, scomparso da Sedegliano, in provincia di Udine, lo scorso 23 ottobre, è stato trovato morto ieri nelle campagne della frazione di Coderno.

È stato ritrovato senza vita l’uomo di 47 anni che era scomparso da quasi due settimane da Sedegliano, in provincia di Udine. Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri dai vigili del fuoco in un campo della frazione di Coderno. A lanciare l’allarme erano stati i fratelli del 47enne che non riuscendo a mettersi in contatto con quest’ultimo avevano chiamato le forze dell’ordine. Immediatamente erano scattate le ricerche conclusesi purtroppo con il drammatico ritrovamento.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano, comune in provincia di Udine, di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 ottobre.

Ieri mattina, mercoledì 3 novembre, secondo quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Udine Today, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Il cadavere giaceva in un terreno nelle campagne di Coderno, frazione di Sedegliano.

Le ricerche erano scattate sabato 23 ottobre dopo che i fratelli di Molano, preoccupati per le sue mancate risposte al telefono, avevano chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno, dunque, attivato la macchina delle ricerche a cui hanno preso parte anche i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile ed i sommozzatori. Le squadre di soccorritori il giorno successivo, scrivono i colleghi di Udine Today, avevano rinvenuto l’auto del 47enne nei pressi della centralina idroelettrica vicino al canale Ledra. I vigili del fuoco avevano setacciato il corso d’acqua abbassandone anche il livello, ma le operazioni non avevano fatto emergere tracce dell’uomo scomparso, poi rinvenuto ieri senza vita in un campo.

Non si conoscono ancora chiare le cause del decesso del 47enne, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.