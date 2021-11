“Non ce l’ha fatta”, Barbara D’Urso distrutta a “Pomeriggio 5”. Poi la stoccata agli ospiti: “Evitate gli applausi”

Barbara D’Urso sconvolta a “Pomeriggio 5”. Di fronte al tremendo lutto, la conduttrice ha perso la pazienza persino con gli ospiti: “Evitate gli applausi”

Una puntata dominata dalla tristezza e dalla malinconia, quella di “Pomeriggio 5” appena andata in onda. Barbara D’Urso ha seguito con apprensione i funerali di Rossano Rubicondi, incominciati alle ore 18.30 italiane. Agli ospiti in studio, la conduttrice non ha mancato di fare delle rivelazioni clamorose, inerenti alle dinamiche della morte dell’attore. Ad un certo punto, la D’Urso si è ritrovata a vivere una situazione decisamente imbarazzante. Con la schiettezza che da sempre la caratterizza, Barbara non ha potuto evitare di rimproverare aspramente i suoi analisti. Analizziamo nei dettagli quanto accaduto poco fa.

Barbara D’Urso piange a “Pomeriggio 5”. Poi la stoccata agli ospiti: “Evitate gli applausi”

Quest’oggi, a partire dalle ore 18.30 italiane, si sono svolti i funerali di Rossano Rubicondi, celebre per essere stato il quarto marito di Ivana Trump. Barbara D’Urso, che segue la vicenda ormai da giorni, si è collegata continuamente con la propria inviata a New York, al fine di aggiornare i telespettatori in merito allo svolgimento della cerimonia.

La conduttrice, che ha ospitato in collegamento streaming Michele e Peppino, amici del cuore di Rubicondi, ha ripercorso assieme a loro le esatte circostanze della morte. “È stato constatato che Rossano, dopo esser caduto a terra, ha percorso sei metri per tentare di raggiungere il telefono” – queste le dichiarazioni della presentatrice, che a stento è riuscita a trattenere la commozione – “Ha cercato di salvarsi, ma purtroppo non ce l’ha fatta“.

Dopo aver dato il benvenuto ai suoi analisti, la D’Urso è rimasta contrariata dalla scena cui si è ritrovata ad assistere. I suoi ospiti, infatti, udendo annunciare i loro nomi, hanno involontariamente applaudito, come sono soliti fare in altre circostanze. Un gesto che Barbara non ha mancato di rimproverare: “Potremmo anche evitare questi applausi, grazie“.

Dopo aver ripreso il controllo di sé, la D’Urso è tornata a mostrare le immagini del funerale di Rubicondi. La scomparsa dell’attore sembra aver lasciato un grande vuoto nel cuore della conduttrice di “Pomeriggio 5”.