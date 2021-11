Juventus-Fiorentina, le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Allegri e quella di Italiano.

La Juventus, dopo le fatiche di Coppa (ottima la vittoria per 4 a 2 contro lo Zenit), torna in campo in serie A. La banda di Allegri ha vissuto un avvio di campionato decisamente negativo ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo in casa e contro Verona al Bentegodi.

Nel primo tempo, le due squadre si affrontano a viso aperto anche se gli ospiti offrono un calcio migliore e creano non pochi pericoli. Nel secondo tempo, invece, la partita perde ritmo e non ci sono particolari emozioni. Da segnalare l’incredibile traversa di Federico Chiesa. Nel finale viene espulso Milenkovic: la squadra di casa mette in campo il massimo sforzo per vincere con l’uomo in più. Il gol decisivo arriva al 91esimo minuto: Cuadrado in area fa una magia incredibile, si sposta velocemente il pallone e batte Terracciano con un destro fortissimo deviato da Biraghi. I bianconeri conquistano così tre punti d’oro e salgono in classifica, riprendendo la corsa per conquistare un posto in Europa e per rimontare sulle prime in graduatoria.

Juventus-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

JUVENTUS (4-4-2): Perin 6; Danilo 5.5, de Ligt 5.5, Rugani 6, Alex Sandro 6; Chiesa 6, McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 6 /71′ Cuadrado 7.5); Dybala 5.5, Morata 5.5. All.: Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Odriozola 6.5, Milenkovic 4.5, Martinez Quarta 7.5, Biraghi 6; Bonaventura 6.5, Torreira 6, Castrovilli 6; Callejon 6, Vlahovic 6, Saponara 6. All.: Italiano.

NOTE: Al 73esimo minuto espulso Milenkovic

Dopo la sosta per le Nazionali, entrambe le squadra avranno partite molto complicate. La Juventus andrà a Roma per giocare contro la Lazio mentre la Fiorentina ospiterà il Milan capolista allo stadio Franchi.