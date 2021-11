La bellissima, Monica Bellucci scopre gli altarini ‘rosa e fiori’ con l’ex della conduttrice svizzera: “Ora lo sento subito…”.

Monica Bellucci ha dimostrato in diverse circostanze di non perdere mai lo smalto con il fascino che la contraddistingue.

La showgirl e attrice 57enne ha ‘sfamato’ diverse volte la bocca degli addetti al gossip, finendo per riempire pagine di inchiostro ovunque. Nonostante il tempo non sia esattamente dalla sua parte, la stella del cinema dallo charme irraggiungibile ha fatto parlare di se, mai in maniera banale.

L’ultima intervista rilasciata tra le pagine del settimanale “F” ha fatto sobbalzare gli ascoltatori dal divano. L’argomento centrale corrisponde ad un precedente piuttosto intrigante che vede protagonisti lei in prima persona e un artista dal valore aggiunto a livello nazionale.

Prima di svelare di chi stiamo parlando, Monica ha voluto aprire a tal proposito una parentesi relativa alla sua vita privata.

La showgirl vive la sua vita nella bellissima e affascinante realtà parigina ed è costantemente alle prese con i richiami da responsabile per le sue figlie, tra cui la diciassettenne, Deva Cassel intenzionata a seguire le orme prestigiose del suo punto di riferimento femminile

Monica Bellucci, i dettagli del precedente bollente con il grande artista

Cosa fa nella vita la splendida Monica Bellucci? La richiesta dei fan è stata esaudita in occasione di un’intervista che con tutta probabilità passerà alla storia.

L’attrice anni ’80 ha ripercorso le tappe della sua vita privata, parlando dei figli e della sua eterna bellezza. Monica ha sminuito il suo livello di fascino davanti ai microfoni di “F“, il settimanale di gossip dove la giornalista che l’ha intercettata ha sottolineato un retroscena di gossip davvero bollente.

Si tratta del cantante del famoso brano musicale, ‘Aurora’, ovvero Eros Ramazzotti. L’ex di Michelle Hunziker aveva raccontato in pubblico di averci provato spudoratamente con la Bellucci, ottenendo un ‘due di picche’ istantaneo.

Le dichiarazioni della giornalista hanno spiazzato l’interessata, la quale si è immediatamente sbottonata rivelando di avere il suo numero di telefono per chiarire direttamente con il ‘corteggiatore‘ questo punto della discussione, che “Non avevo letto da nessuna parte…”.

Insomma in attesa di conoscere la verità dai diretti interessati, i fan drizzano le orecchie e iniziano a sognare ad occhi aperti un eventuale ‘secondo capitolo’ di un flirt segreto che avrebbe davvero del clamoroso!