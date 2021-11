Charlene di Monaco, le ultime indiscrezioni sulla principessa sono clamorose: a 43 anni, l’ex modella potrebbe essere incinta. La reazione di Alberto è sconvolgente

Le recenti indiscrezioni diffuse dal giornale tedesco Freizeit – Monat hanno scosso il Principato di Monaco. La principessa Charlene, consorte del principe Alberto, potrebbe infatti essere in dolce attesa del suo terzo figlio. Una notizia che, qualora si rivelasse fondata, andrebbe a smentire le recenti dichiarazioni della madre di Charlene, che aveva parlato dell’impossibilità, per la principessa, di provare nuovamente la gioia della genitorialità.

L’ex modella, che negli ultimi mesi si è anche sottoposta ad un delicato intervento, si trova ancora in Sudafrica, lontana dal marito Alberto di Monaco. Come avrà reagito quest’ultimo di fronte alla notizia? Non ci resta che scoprirlo insieme.

NON PERDERTI ANCHE —> “Domenica In”, lutto drammatico per Carlo Verdone: Mara Venier scoppia in lacrime

Charlene di Monaco, la notizia più bella a 43 anni: la reazione di Alberto

NON PERDERTI ANCHE —> Anna Tatangelo “superlativa”. Tubino sgargiante e niente reggiseno: di profilo è pura poesia

Le recenti indiscrezioni su Charlene di Monaco hanno lasciato gli utenti di tutto il mondo di stucco. Secondo le testate tedesche Freizeit – Monat e LC News, l’ex modella aspetterebbe il suo terzo figlio da Alberto di Monaco. Nel 2014, infatti, la principessa dava alla luce i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.

La notizia, qualora venisse confermata, andrebbe a contraddire le recenti dichiarazioni della madre di Charlene, Lynette Wittstock, la quale aveva parlato dell’impossibilità per l’ex modella di dare ulteriori figli al principe Alberto. Al momento, né la principessa né l’entourage di Palazzo dei Principi hanno confermato i rumors.

In aggiunta, Charlene è assente da Monaco ormai da molti mesi, lontana dal marito Alberto e dai figli Gabriella e Jacques. La principessa, infatti, si trova in Sudafrica, sua terra d’origine, dove si è sottoposta ad un delicato intervento a seguito di un’infezione che, ormai, va avanti da diverso tempo. I medici che seguono l’ex modella, a tal proposito, le avrebbero fortemente sconsigliato di pianificare un’eventuale gravidanza.

Al momento, anche Alberto di Monaco ha mantenuto il più totale riserbo rispetto alla questione. Qualora la notizia fosse fondata, nei prossimi giorni tutti gli altarini verranno sicuramente a galla.