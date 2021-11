Anna Tatangelo, tubino sgargiante e posa di profilo: senza reggiseno, la cantante più seguita sul web fa capitolare gli utenti. Curve atomiche!

Al timone di “Scene da un matrimonio”, Anna Tatangelo sta dando prova ai telespettatori delle proprie doti da conduttrice. Il format, che negli anni Novanta era condotto da Davide Mengacci, è stato riproposto nella fascia oraria che va dalle 14.10 alle 15.40 del sabato pomeriggio di Canale Cinque, appena prima l’inizio di “Verissimo”.

La Tatangelo, che come cantante ha già dimostrato il proprio talento incommensurabile, si destreggia senza troppe difficoltà nelle vesti di conduttrice. Sui social, l’artista di Sora ha recentemente ricordato ai followers un appuntamento assolutamente da non perdere, e lo ha fatto sfoggiando il suo look migliore: senza reggiseno, la cantante è “superlativa“.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, il cavaliere supplica Maria: “Tagliate la scena”. Immagini troppo forti

Anna Tatangelo “superlativa”. Tubino sgargiante e niente reggiseno: di profilo è pura poesia – FOTO

Per vederla, vai su Successivo