Laura Cremaschi in rosso su Instagram stuzzica i fan. Scollatura profonda e spacco inguinale, le curve incontenibili esplodono: sensualità disarmante

Classe 1987, capelli biondi e curve da capogiro, Laura Cremaschi rappresenta un simbolo di sensualità sul web, dove riscontra un seguito fuori dal comune. La pagina Instagram della modella totalizza 1 milione di followers, con i quali condivide scatti della sua bellezza sopra le righe, in chiave sempre ammiccante e provocante.

Proprio attraverso i social totalizza l’attenzione che le permette di ottenere il ruolo di Bonas nel cast “Avanti un Altro“, amplificatore del suo clamoroso successo. Il suo percorso nel mondo del web inizia attraverso la condivisione di pronostici calcistici molto procaci, e a distanza di tempo lo sport rimane ancora al centro delle sue passioni. Amante del fitness, con il quale scolpisce il suo fisco scultoreo e curvilineo, condivide scatti irresistibili del suo favoloso corpo, che toglie il respiro ai fan.

La sua immagine sempre perfettamente curata, dal make up all’acconciatura, senza tralasciare look all’ultimo grido, è celebrata al massimo nell’ultimo post, dove sfoggia un outfit quanto mai seducente. L’abito evidenzia trasparenze pericolose, sottolineando le curve della sua esplosiva silhouette: immediato tripudio di like.

Laura Cremaschi in rosso: curve in primo piano

“Amo quelli che ambiscono all’impossibile“, questo il titolo che Laura Cremaschi sceglie per il suo ultimo post, superandolo senza riserve. Non è solo ambizione per la showgirl, ma una vera e propria attitudine, resa possibile dalla sua straordinaria bellezza, capace di superare la fantasia dello spettatore.

I fedeli ammiratori che seguono costantemente la pagina Instagram della showgirl raggiungono la cifra di 1 milione di followers, rimasti sbalorditi dall’ultimo post dell’ex Bona di “Avanti un Altro“. Le aspettative preannunciate con la descrizione all’immagine vengono ampiamente assolte, in un abito rosso che non nasconde alcun dettaglio del suo corpo esplosivo.

Il tessuto trasparente rivela le forme procaci, evidenziate ancor di più dalla profonda scollatura, per l’apoteosi di sensualità che investe il web. I bottoncini dell’elegante vestito si aprono per lasciare spazio allo spacco vertiginoso, e non serve ai fan per perdere la testa: “Dea”, “Strepitosa”, “Sei bellissima”.