Miryea Stabile regala uno scatto da favola ai suoi followers: la gonna è troppo corta e le sue gambe sono totalmente in mostra!

In molti hanno conosciuto Miryea Stabile grazie a ‘L’Isola dei Famosi’: l’ex naufraga ha preso parte all’edizione del 2021 e, anche se è tornata a casa da diverse settimane, ha ancora alcuni problemi. La classe 1997 ha avuto ripetutamente morsi di zanzare e ha diverse bolle sul corpo: stando al parere degli esperti, guarirà completamente soltanto tra qualche mese.

La Stabile, in ogni modo, non si scoraggia e continua ad infiammare il mondo dei social network con fotografie meravigliose ed infuocate. Il suo corpo è un bel vedere e le sue immagini fanno sempre impazzire tutti. Questa sera, la Stabile ha pubblicato una foto in cui indossa una gonna cortissima.

Miryea Stabile, gonna troppo corta: spettacolo paradisiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Praticamente una bambola” Federica Nargi, il vestito mostra ogni cosa…fuori il seno – FOTO

Con i suoi capelli mossi e con il suo sorriso contagioso, la Stabile riesce sempre a conquistare le attenzioni degli utenti del web. La ragazza, quest’oggi, ha messo in rete l’ennesima fotografia da fantascienza in cui indossa una gonna fin troppo corta. Le sue gambe sono quasi totalmente scoperte e fanno venire le vertigini ai seguaci e agli ammiratori.

In generale, tutto l’outfit è decisamente intrigante: ai piedi la 23enne ha stivali a tacco molto belli. I complimenti per lei ormai si sprecano e i fan si stanno scatenando tra i commenti. La nativa di Brescia ha fatto un annuncio interessantissimo tramite la didascalia. “Sono felice di annunciarvi che venerdì prossimo sarò a Bologna come Special Guest!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vorrei essere quella sedia”, Diletta Leotta, la camicia si apre al punto giusto: scollatura da capogiro – FOTO

“Mi vedrete nei panni di vocalist”, ha inoltre aggiunto Miryea. La bresciana, inoltre, ha anche spiegato che aggiornerà i seguaci nei prossimi giorni per quanto riguarda l’orario.