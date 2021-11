A “Domenica In”, Mara Venier ha fatto una rivelazione davvero importante sull’amica Romina Power, scopriamo di cosa si tratta

Romina Power è stata nuovamente ospite da Mara Venier a “Domenica In”. Le due sono amiche da anni e la Venier la invita spesso nel suo programma per parlare della sua vita tra amore, famiglia e carriera. Con la Power c’è sempre qualche novità di cui parlare, che sia il rapporto tormentato Al Bano, ex marito e padre dei suoi figli o sulla sua carriera e la sua famiglia. Questa volta la Power ha deciso di parlare della sua situazione sentimentale, che nasconde molte novità.

Romina Power e le rivelazione sulla sua situazione sentimentale

Da molti anni non si fa altro che parlare della situazione sentimentale tra Romina ed Al Bano. Oggi la loro strada si è divisa definitivamente, lui è tornato insieme all’ex compagna e madre dei suoi altri due figli Loredana Lecciso e la Power dopo molto tempo da sola ha ritrovato l’amore in un altro uomo.

Proprio Mara Venier nel corso di una puntata di “Domenica In” ha parlato dell’amica come di una donna innamoratissima. La Venier ha notato lo stesso sguardo in lei di quando era felice con Al bano. Tuttavia, nella vita della cantante potrebbe esserci un amore segreto di cui ancora non ha voluto raccontare. In questo caso la Power è innamorata non di una persone ma di un toro.

Avete capito bene. Un toro vero e proprio che la cantante ha salvato dalla macellazione. La Power è riuscita nell’intento grazie anche all’aiuto dei social. La cantante ama molto la natura e gli animali, cerca di battersi sempre per la tutela di entrambi come può, dando il suo contribuito. Su Instagram condivide spesso cause importanti per preservare l’ambiente. Bastano pochi gesti a fare un enorme differenza e la Power cerca di diffondere proprio questo messaggio.

Romina nel tempo libero pianta alberi per aiutare l’ecosistema a rigenerarsi dal momento che l’uomo ha preso il sopravvento. Riguardo al suo vero compagno e non al toro, al momento non è chiara la sua situazione. Era stata avvistata accanto ad un uomo tempo fa, ma ora si dichiara sola e serena. In futuro forse troverà l’uomo che riuscirà a conquistarla.