Tensione migranti al confine Polonia-Bielorussia: l’UE accusa Lukashenko

Il portavoce di Varsavia Stanislaw Zaryn conferma le accuse dell’UE, precisando “che le autorità della Bielorussia stanno aiutando i migranti a distruggere le barriere al confine. Li vediamo portare loro gli strumenti per tagliare i cavi, per distruggere la recinzione.” Oltre confine, l’esecutivo di Minsk parla invece di spari provenienti dalla parte polacca, informazione ancora da verificare. Di certo è che la guerra ibrida di migranti tra Polonia e Bielorussia è a un punto di non ritorno. Mentre resta alto il rischio di una escalation, la Commissione Europea ha invitato i 27 stati membri a revisionare le sanzioni per penalizzare il regime di Lukashenko.

Tuttavia, se la Commissione invita severi provvedimenti sul governo di Minsk che Bruxelles ritiene essere responsabile di un “attacco ibrido”, il portavoce del SEAE Peter Stano non esclude un potenziale ruolo di Mosca, alleato di Minsk, nella vicenda; accuse condivise anche dal premier polacco Mateusz Morawiecki, che guarda al presidente della Federazione Vladimir Putin quale principale mente a capo della crisi umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia.