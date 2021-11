Ambra Angiolini e le parole che nessuno avrebbe immaginato. La sua collega le fa sentire a tutti. Il video diventa virale su Instagram

Bellissima e sorridente Ambra Angiolini è apparsa a Roma per la presentazione del suo film “Per tutta la vita” con Fabio Volo. Orgogliosa sfoggia il tatuaggio che ha fatto insieme alla figlia Jolanda dopo la fine della sua storia con Max Allegri.

Ormai sulla rottura aumentano i dettagli e le indiscrezioni. Per il settimanale Oggi la donna con la quale il Mister avrebbe tradito Ambra è una bionda avvistata anche a casa sua. Un ulteriore indizio che si associa al capello trovato da Ambra e il lavoro in un noto golf club meneghino. Spesso si dice che tre indizi facciano una prova ma il nome ancora non c’è.

Ambra Angiolini e la frase dietro le quinte: il VIDEO

Ambra Angiolini e le parole che nessuno avrebbe immaginato. Tutto finisce sui social ed in un attimo il video diventa virale. Tutta colpa di Stefania Saccinto, deejay di Radio Capital, l’emittente per la quale lavora anche l’ex compagna di Max Allegri e Francesco Renga.

Un mondo, quello della radio, che piace molto alla nota attrice, che come sappiamo sa spaziare bene anche in altri campi artistici e la conduzione del suo programma radiofonico ne è la prova. Con la collega e amica Stefania c’è un gran bel rapporto e allora per scherzare, la deejay ha voluto far sentire a tutti un’esternazione della Angiolini.

“Facciamo sentire come mi tratta” dice la deejay nel video aiutata da un collega che ripercorre la registrazione nel punto strategico e invita tutti ad ascoltare. Improvvisamente si sente chiara e nitida la voce di Ambra che dice “Sono molto innamorata di Maurizio, stai zitta”.

L’attrice ironizza sul video e lo ricondivide nelle sue Instagram Stories aggiungendo #settimanadellagentilezza.

Poi un’altra frase che non si sente nell’audio in questione ma che Ambra scrive di suo pugno: “Stai Str**za”. Un momento ordinario sul quale si ride e si scherza tra colleghi e che è piaciuto molto al suo pubblico.