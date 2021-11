Sara Croce confessa e nulla sarà più come prima. I fan sono sbalorditi: “Se sei felice…che dirti” – FOTO

La bella Sara Croce ha condiviso uno scatto stupendo e scrive una cosa dolcissima, la sua è una confessione

Sara Croce è la bonas di Avanti un altro, è una ragazza molto seguita sui social e amata per la sua bellezza e genuinità. Le sue foto riscuotono sempre tantissimo successo sui social, specialmente per le sue forme prorompenti in mise spesso sexy.

Questa volta però la foto che ha condiviso è molto diversa, ma ha ottenuto comunque tanto successo. Si tratta di una foto con qualcuno di speciale che segue una confessione della modella.

Sara Croce lo confessa su Instagram e non potrebbe essere più felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha condiviso uno scatto su Instagram insieme a qualcuno di speciale e nella didascalia confessa tutto quello che prova. Scrive: “More than you know”, tradotto in italiano significa “Più di quanto sai”.

La dedica va al fidanzato, Gianmarco Fiory. I due sono una coppia da più di un anno e mezzo. La Croce ha voluto condividere una bellissima foto che li ritrae insieme al mare mentre si scambiano sguardi amorevoli e sorrisi implacabili. Tra i due è vero amore. La loro storia è cominciata un anno e mezzo fa, dopo la prima foto ufficiale insieme su Instagram non si sono più separati. Si scambiano sempre frasi molto dolci e dichiarazioni d’amore importanti.

La Croce rivela che Fiory l’ha salvata. Non ha mai specificato a cosa si riferisse, potrebbe averla salvata da se stessa e dai suoi amori sbagliati come quello per l’imprenditore Hormoz Vasfi che le è costato la sua serenità. Con l’imprenditore la storia è finita molto male, con scenate di gelosia clamorose e tanto di lancio di oggetti personali di Sara dalla finestra. Oppure potrebbe averla salvata dal mondo dello spettacolo, lavorando in un ambiente particolare come il ha spesso dovuto affrontare situazioni spiacevoli.

Lei stessa aveva spiegato ai suoi fan mesi fa, che in passato è stata ingenua è si è fidata di chi non doveva. Per questo motivo l’arrivo del calciatore, giovane e bello le ha stravolto la vita in positivo. Oggi è felice accanto ad un uomo giusto e vuole farlo sapere a tutti.