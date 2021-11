Sabrina Salerno manda tutti al manicomio con una fotografia esagerata: il suo davanzale atomico fuoriesce con pericolosità dalla canotta.

Sabrina Salerno, ogni sabato sera, sta tenendo incollati ai teleschermi tantissimi fan e appassionati: la cantante è una delle protagoniste indiscusse di ‘Ballando con le Stelle’. La nativa di Genova si sta comportando benissimo nel programma targato Rai: lei e Samuel Peron sembrano essere i favoriti.

Sabrina, nonostante i tantissimi impegni, non rinuncia ai suoi amatissimi social network. Ogni sera, l’artista continua a condividere fotografie esplosive e scatti entusiasmanti. Questa sera, la Salerno ha aggiornato il suo profilo con un’immagine esagerata in cui indossa una canotta che non copre proprio nulla. “Bellezza incomparabile”, ha scritto un utente visibilmente colpito dallo scatto fenomenale.

Sabrina Salerno, la canotta non contiene nulla: fuoriesce il balcone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il paradiso all’improvviso” Elisa Isoardi, la camicia si apre proprio lì….delirio sui social – FOTO

Sabrina, con l’ultima foto che ha condiviso online, sta facendo furore. La 53enne indossa una canotta che non copre proprio nulla: il suo devastante davanzale fuoriesce pericolosamente. Una vista così toglie il fiato: difficile restare indifferenti davanti a queste forme così perfette.

La classe 1968 è in uno stato di forma pazzesco e il suo corpo continua a stupire dopo oltre 30 anni. Il suo bellissimo viso, inoltre, non passa inosservato. Le sue labbra sono come al solito provocanti, mentre i suoi occhi magnifici sono decisamente intriganti e spettacolari. Lo sguardo della cantate, invece, pietrifica tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vanessa Incontrada, sguardo ammiccante e quel gesto che emana pulsioni irrefrenabili – la FOTO è inequivocabile

Super Sabrina ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a ‘Storie Italiane’ in cui ha svelato il rapporto con il padre, conosciuto all’età di 12 anni. “Più che abbandonata, mi aveva ignorata. Difficile non provare rancore, ma è stato l’unico modo per salvare me e lui. Salvando lui gli ho dato la possibilità di chiedere perdono e io di riuscire a farlo”, ha detto usando parole molto toccanti e commoventi.