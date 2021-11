Belen e Antonino, la showgirl ammette la crisi davanti a tutti – FOTO

Belen e Antonino in crisi o forse già lontani. L’argentina su Instagram parla per la prima volta: le sue parole non mentono

Sono settimane ormai che non si fa altro che parlare della crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia, una delle più seguite e spiate dello showbitzs, starebbe vivendo momenti difficili.

C’è chi dice che lui abbia addirittura lasciato la casa milanese dove Belen si era trasferita dopo la separazione da Stefano De Martino ed i più attenti hanno notato che Spinalbese non ha partecipato neanche alla festa di compleanno del papà di Belen.

Ad un certo punto sembrava che i due avessero superato le difficoltà. Viaggio romantico a Parigi, solo per loro, lontano da tutti e soprattutto dai paparazzi. Evidentemente questo non è bastato a rinsaldare il rapporto, in pessime acque a soli cinque mesi dalla nascita della piccola Luna Marie.

Crisi Belen e Antonino, lei esce allo scoperto

Che le cose non vadano affatto bene tra Belen e Antonino il gossip lo continua a ripetere da settimane. Prima con ipotesi e sospetti, poi con conferme arrivate dai social, dai rispettivi protagonisti.

I due però non hanno mai parlato di questo, rimanendo in silenzio e continuando la loro vita tra privacy e lavoro. Mamma Belen preferisce mostrare su Instagram la sua vita con i suoi bambini, Luna Marie avuta da Antonino e Santiago nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Dopo tanto silenzio però è stata proprio la showgirl argentina ad esporsi in prima persona ammettendo, davanti a tutti, la crisi con il suo compagno. Le sue parole non sono passate inosservate e su Instagram hanno “scatenato” una sequela di commenti.

La verità è da cercare sotto al post di Belen nel quale affianco ad una foto del fratello Jeremias, scattata per la campagna di Hinnominate, lei ha scritto “Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio”.

Tra i tanti commenti arrivati spunta la domanda indiscreta di un fan: “Chi sarà il prossimo?” facendo, evidentemente, riferimento alla fine della storia con l’hairstyle. Dopo pochissimo tempo, inaspettatamente, è arrivato il commento di Belen. Parole che nessuno, forse, si sarebbe mai aspettato.

“Probabilmente sono cavoli miei” ha detto senza mezzi termini l’argentina mettendo a tacere il fan e, nello stesso tempo confermando, seppur in modo indiretto, che la crisi con Antonino c’è eccome.