“Matrimonio a prima vista”, una delle coppie è agli sgoccioli: l’epilogo

“Matrimonio a prima vista” continua a stupire il web con colpi di scena, c’è una coppia che sta facendo molto discutere: ecco di chi si tratta

“Matrimonio a prima vista” continua con colpi di scena e soprese per il pubblico italiano che segue il programma con passione ed enfasi. Si tratta di un esperimento sociale ideato da NonPanic Banijay per Discovery Italia, che dà la possibilità ai concorrenti di cercare l’amore della vita.

Nell’edizione di quest’anno c’è una coppia che sta facendo molto discutere: Jessica e Sergio, sceglieranno di proseguire la loro relazione?

“Matrimonio a prima vista”, la scelta di Jessica e Sergio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAPV👫🏼fanpage (@matrimonioaprimavistaitalia)

Sono in tanti a scommettere sulla coppia formata da Jessica e Sergio, come finirà tra loro? Sembra che i due siano molto diversi: lei è alla ricerca di un uomo deciso, sicuro delle sue scelte e su cui poter fare affidamento; lui a quanto pare cerca più leggerezza.

La concorrente però sembra aver fatto cambiare idea al compagno tanto da trasformare il suo comportamento. Infatti nonostante gli alti e i bassi della coppia, i due si ritrovano ancora insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Wanda Nara, il post doccia bollente con Mauro Icardi. L’accappatoio si apre e.. – VIDEO

Non ci sono notizie riguardo all’epilogo della storia tra Jessica e Sergio, ma i coach in una delle puntate hanno detto la loro sulla coppia, affermando: “Jessica ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Non riesco a staccarti gli occhi di dosso!”, Andrea Delogu versione hot: nuda a letto alza la temperatura – FOTO

La relazione tra i due concorrenti avrà un lieto fine? Il pubblico è incredulo, anche se tutto è lecito in amore e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Non ci resta che seguire il programma per scoprire tutti i dettagli sulla coppia.