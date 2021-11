“Ballando con le stelle” nel mirino: è scontro aperto tra Milly Carlucci e un altro personaggio dello spettacolo, cosa sta succedendo?

Da qualche settimana è tornato su Rai1, il sabato sera, il programma storico “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci. Quest’anno per la trasmissione non è facile battere la concorrenza.

Infatti, in queste prime puntate la padrona di casa ha avuto un’avversaria molto nota a cui tenere testa: Maria De Filippi con “Tu si ques vales” su Canale5. Ma c’è dell’altro.

“Ballando con le stelle”, novità in arrivo per la trasmissione

Secondo i dati Auditel, “Tu si que vales” ha vinto la gara di share e ascolti di queste settimane. Maria De Filippi su Canale5 avrebbe conquistato il 24% di share, mentre Milly Carlucci su Rai1 il 20%.

A partire da dicembre, per tre serate, “Ballando con le stelle” dovrà tenere testa ad un’altra trasmissione. Stiamo parlando di “Uomo di varie età” con Claudio Baglioni, sempre in onda su Canale5.

I tre appuntamenti sono previsti per il 4, l’11 e il 18 dicembre 2021, in procinto della finalissima di “Ballando con le stelle”. Ma le novità non sono ancora finite: Al Bano ha salutato definitivamente il programma a causa di un infortunio della ballerina con cui era a coppia.

Il cantante pugliese fin dall’inizio non è piaciuto ai giudici, specialmente a Guillermo Mariotto che più volte a “Storie italiane” ha ribadito di non essere portato per questo programma.

Secondo quanto riporta Novella 2000, anche Morgan potrebbe lasciare la trasmissione. Per il momento si tratta di un’indiscrezione, anche perché il concorrente è uno tra i preferiti di questa edizione.

Intanto, Milly Carlucci continua a portare avanti il programma a testa alta come ha sempre fatto. Non è un caso che “Ballando con le stelle” è stato riconfermato per la sedicesima volta.