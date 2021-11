Nella serata di ieri a Brondolo, frazione di Chioggia (Venezia), un ragazzo di 31 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada scontrandosi contro due vetture.

Un ragazzo di 31 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada Romea Vecchia nel territorio di Brondolo, frazione di Chioggia (Venezia). Il 31enne si trovava alla guida della sua auto che, improvvisamente, è uscita di strada schiantandosi contro altri due veicoli parcheggiati. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del Suem 118 per l’automobilista. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Chioggia, auto esce di strada e si scontra con altre due vetture: morto ragazzo di 31 anni

Incidente mortale nella serata di ieri, giovedì 11 novembre, a Brondolo, piccola frazione del comune di Chioggia, in provincia di Venezia.

A perdere la vita un ragazzo di 31 anni, residente a Chioggia, di cui non è stata resa nota l’identità. Stando alle prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de La Nuova Venezia, la vittima stava percorrendo la Romea Vecchia alla guida della sua Fiat Panda. Per cause ancora da accertare, il 31enne ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada terminando la corsa contro due vetture parcheggiate. Un impatto violentissimo che ha distrutto la Fiat non lasciando scampo al conducente.

In pochi minuti sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e il personale medico del Suem 118. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo il 31enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica della tragedia. Al vaglio dei militari dell’Arma le cause che hanno provocato l’uscita di strada della vettura condotta dalla vittima.

Per consentire la rimessa in sicurezza del tratto stradale, i soccorsi ed i rilievi, scrive La Nuova Venezia, il traffico è stato deviato.