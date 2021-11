Scontro tra scooter e moto ad un incrocio: muore avvocato di 46 anni

Nella serata di ieri, in un incidente tra una moto ed uno scooter avvenuto ad un incrocio a Messina, ha perso la vita un avvocato di 46 anni.

Una donna di 46 anni ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi ieri sera a Messina. La 46enne, stando alle prime ricostruzioni, viaggiava a bordo del suo scooter che, per cause ancora da determinare, si è scontrato con una moto condotta da un ragazzo. Dopo il terribile impatto, la donna è stata sbalzata dalla sella ed è finita contro dei paletti di contenimento. Sul posto sono arrivati i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per la 46enne. Illeso il giovane alla guida della moto.

Lutto a Messina che piange la scomparsa di Olga Cancellieri, avvocato 46enne e legale di riferimento dell’associazione Addiopizzo, deceduta ieri sera, mercoledì 10 novembre, in un tragico incidente stradale.

Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, la 46enne si trovava alla guida del suo scooter, un Kymco Downtown che si è scontrato con una moto Ducati, condotta da un 25enne, all’altezza dell’incrocio tra via Centonze e via del Vespro. In seguito al violento urto, la professionista è stata sbalzata dalla sella finendo prima su alcuni paletti di contenimento a bordo della carreggiata e successivamente sul marciapiede.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Illeso il 25enne in sella alla Ducati.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia siciliano che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica e le cause dell’incidente.



La notizia del decesso di Olga Cancellieri che, lascia il marito e due figli piccoli, ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social tra cui quello del Comitato Addiopizzo Messina che ha espresso il proprio cordoglio ai familiari per l’improvvisa scomparsa.