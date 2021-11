Deciso il primo acquisto della Roma a gennaio. I dettagli del colpo

Secondo alcuni interessanti aggiornamenti, la Roma avrebbe già deciso il primo rinforzo per gennaio: i dettagli del colpo.

La Roma, dopo la sosta per le Nazionali, deve assolutamente invertire la rotta per non rischiare di perdere il fondamentale piazzamento Champions. Dopo l’ultimo turno di campionato, i giallorossi sono scesi al sesto posto in classifica, venendo scavalcati anche dai cugini.

Mourinho ha già raccolto alcune batoste difficili da digerire fin qui: tralasciando il 7 a 1 di Conference League contro il Bodo Glimt (nuovo pesante KO della storia della Roma in Europa), i capitolini hanno perso il derby contro la Lazio, sono stati sconfitti da una Juventus in crisi allo Stadium, sono stati annientati da squadre come Verona e Venezia (3 a 2 in entrambi i casi). Lo special One attende con trepidazione la prossima sessione di calciomercato: vuole “riparare” ad ogni costo la sua rosa. Secondo alcuni aggiornamenti, il primo acquisto per la Roma è stato già definito.

Deciso il primo acquisto per la Roma a gennaio: i dettagli

Stando agli ultimi rumors, la Roma avrebbe messo nel mirino Bartosz Bereszynski per rinforzare le corsie laterali: il calciatore polacco gioca con frequenza anche in Nazionale e conosce perfettamente il nostro campionato. Mou lo abbraccerebbe volentieri: Spinazzola tornerà a breve dal grave infortunio ma avrà bisogno di tempo.

Il Corriere dello Sport ha fornito anche alcuni succulenti dettagli: la Sampdoria potrebbe lasciar andare il suo tesserato con un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il 29enne, già da diversi giorni, viene accostato ai giallorossi.

Occhio anche al mercato in uscita: il tecnico portoghese ha praticamente bocciato i perni dello scorso campionato. I centrocampisti Diawara e soprattutto Gonzalo Villar hanno visto il campo con il contagocce e sono pronti a lasciare la Roma. Mayoral, nonostante lo status di miglior marcatore della passata stagione, non è riuscito a far cambiare idea a Mourinho.