Roma: aut aut di Mourinho a gennaio. I nomi che vuole per restare

L’inizio di stagione della Roma è stato complicatissimo: Mourinho spera di essere accontentato durante la prossima sessione di calciomercato.

L’inizio di stagione vissuto da Mourinho sulla panchina della Roma non è stato positivo: la squadra giallorossa ha fatto registrare più bassi che alti. Dopo una partenza incoraggiante, i capitolini hanno perso qualche partita di troppo e hanno raccolto diverse figuracce. Il 7 a 1 contro il Bodo Glimt è stato ovviamente il punto più basso, ma anche in campionato le cose non vanno per il meglio.

La Roma si trova al sesto posto in classifica ed è uscita per il momento dal piazzamento Champions dopo la sconfitta per 3 a 2 con il Venezia. L’allenatore giallorosso, in diversi frangenti e in alcune conferenze stampa, ha puntato il dito contro la società e ha spiegato di avere una rosa corta e poco competitiva. Lo Special One aspetta con trepidazione la sessione invernale di calciomercato, con la speranza di avere alcuni regali dalla dirigenza.

Calciomercato Roma, Mourinho avvia la rivoluzione: i nomi chiesti per gennaio

Ci sono alcuni reparti in cui la coperta è veramente corta. Spinazzola, dopo l’infortunio subito nel corso degli Europei, dovrebbe rientrare a breve. Nonostante ciò, Mourinho vuole un rinforzo per le corsie laterali e vorrebbe un calciatore già pronto per la serie A. Pedersen, Siquet ed Henrichs non convincono, mentre Bartosz Bereszynski della Sampdoria sì. Il polacco gioca con frequenza in Nazionale e conosce benissimo il nostro campionato. Da rinforzare anche il centrocampo: Diawara e Villar non rientrano nei piani e nel mirino dell’allenatore ci sono da tempo Luis Diaz e Douglas Luiz. Secondo alcune indiscrezioni, si farà un tentativo anche per Ramsey che non sta trovando spazio nella Juventus.

Niente da fare per Borja Mayoral: il miglior marcatore della Roma della passata stagione non riesce proprio a trovare spazio. Lo spagnolo ritornerà al Real Madrid, e la Fiorentina ha già avviato i contatti.